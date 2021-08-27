Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- İngiltere'de yapı malzemesi dükkanında yangın
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- İngiltere'de yapı malzemesi dükkanında yangın

- İngiltere'de yapı malzemesi dükkanında yangın

- Royal Leamington Spa kentinde yapı malzemesi dükkanında çıkan yangına ait görüntüler

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Gökyüzü Harekete Geç Polis Ekipleri Yangına Müdahale 


- İngiltere'nin Royal Leamington Spa kentinde yer alan bir yapı malzemesi dükkanında çıkan dev yangın sonucu, yanan bine çevresi tahliye edildi, sokaklalar ise geçici olarak trafiğe kapatıldı İngiltere'nin Warwickshire kontluğunda yer alan Royal Leamington Spa kentinde bir yapı malzemesi dükkanında çıkan dev yangın yetkilileri harekete geçirdi. Çıkan yangına müdahale etmesi için olay yerine itfaiye, acil durum ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, bina ve çevresi tahliye edildi, çevredeki araç trafiği ise geçici olarak durduruldu. Çıkan yangın nedeniyle dükkandan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, söndürme çalışmaları devam ederken bölge sakinlerine kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları tavsiyesinde bulunuldu. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında herhangi bir ölü yada yaralı olmazken, bazı bölge sakinlerinin ise binadan yükselen dumanlardan etkilendikleri bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement