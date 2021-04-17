- İngiltere’de WikiLeaks’in kurucusu Assange için gösteri düzenlendi



- İngiltere’nin başkenti Londra’da WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange için düzenlenen gösteride protestocular, Assange’nin serbest bırakılması çağrısında bulundu. İngiltere’de geçtiğimiz Ocak ayında görülen dava sonucunda ABD’ye iade edilmesi talebi sağlık sorunları nedeniyle reddedilen WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange için başkent Londra’nın Piccadilly bölgesinde gösteri düzenlendi.

Öğlen saatlerinde yaklaşık 50 kişinin ellerinde pankartlarla Piccadilly Meydanı’nda bulunan bir heykelin önünde toplanması ile düzenlenen gösterilerde, Assange’nin serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Gösteri sırasında Piccadilly Meydanı’nda bulunan ekranda geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in cenaze töreninden fotoğrafların yansıması da dikkat çekti. ABD’ye iadesi ve kefaletle serbest kalma talebi reddedilmişti ABD’nin istihbarat kaynaklarına ait olduğu belirtilen gizli belgeleri 2009 yılında yayınlayarak ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızdırma olayını gerçekleştiren WikiLeaks'in kurucusu Gazeteci Julian Assange’nin davası geçtiğimiz Ocak ayında Londra’da görülmüştü. Londra’daki mahkeme, Assange'nin "sağlığı ve refahına yönelik potansiyel riskler" nedeniyle ABD'ye iade edilmesinin yanı sıra Assange’nin kefaletle serbest kalma talebini de reddetmişti. Kararın nedeni olarak Assange’nin “kaçma riski” bulunduğuna hükmedilmesi gösterilmişti.



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