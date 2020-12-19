Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- İngiltere'de Toplam Covid-19 Vaka Sayısı 2 Milyonu Aştı

- İngiltere'de Toplam Covid-19 Vaka Sayısı 2 Milyonu Aştı

İngiltere'den sokak görüntüleri

( MANCHESTER ) - İngiltere'de toplam Covid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı MANCHESTER

İngiltere Lyon Sayılar Başkent 


- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 52 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 219'a yükseldi. İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 52 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 4 bin 219'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 534 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 67 bin 75'e ulaştı. Öte yandan İngiltere'de ulusal kısıtlamaların sona ermesinden bu yana vaka ve can kayıplarındaki artışın önüne geçilemiyor. İngiltere'nin ağırlıklı olarak güney bölgelerinde yeni bir korona virüs varyantının tespit edilmesi nedeniyle başkent Londra da dahil olmak üzere ülkenin güney bölgelerinde en yüksek seviye yerel kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Tespit edilen yeni varyantın daha hızlı yayıldığı ve Covid-19 aşılarına cevap vermeme ihtimali olduğu bilinirken en yüksek seviye yerel kısıtlamalar gereğince İngiltere'nin güney bölgelerinde restoran ve bar gibi işletmeler kapatılacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement