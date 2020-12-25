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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 570 ölüm

- İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 570 ölüm

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( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Lyon Londra Sayılar 


- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 570 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 70 bin 195'e yükseldi. İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 32 bin 725 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 221 bin 312'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 570 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 70 bin 195'e ulaştığı aktarıldı. Mutasyon paniğe neden oldu Toplamda 50'den fazla ülke İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış korona virüs nedeniyle sınırlarını İngiltere'ye kapatarak uçuşları askıya aldı.
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