- İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı bin 322 can kaybı

- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte bin 322 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 109 bin 335'e yükseldi. İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 322 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 109 bin 335'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 19 bin 202 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 871 bin 825'e yükseldi. İngiltere'de virüs yeniden mutasyona uğradı Korona virüsün ilk olarak mutasyona uğramış türünün görüldüğü İngiltere'den korkutan bir açıklama daha geldi. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkede bağışıklık sistemini daha iyi aşabilen bir mutasyonun türünün tespit edildiği bildirildi.

Yapılan testler sonucu "E484K" adlı mutasyonun Güney Afrika tipi mutasyonda görülen değişimin aynısını içerdiği belirtildi. 10 milyondan fazla kişi aşılandı İngiltere’de Covid-19’a karşı aşılama kampanyasının başlamasından bu yana 10 milyondan fazla kişi ilk doz aşıları vuruldu. Sağlık Bakanı Matt Hancock ise yaptığı açıklamada, bu sayının virüse karşı verilen ulusal çabada "çok önemli bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi. İngiltere’de son 7 günde ortalama 400 bin doz aşı uygulandı.



