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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- İngiltere'de son 24 saatte 38 bin 598 vaka

- İngiltere'de son 24 saatte 38 bin 598 vaka

İngiltere'den detay görüntüler

( MANCHESTER ) MANCHESTER

İngiltere Lyon İlkbahar Sağlık Çalışanları Hükümet 


- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 38 bin 598 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 395 bin 959'a yükseldi. İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 38 bin 598 Covid-19 vakasının tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 3 milyon 395 bin 959'a yükseldiği ifade edildi. Ülkede son 24 saatte 671 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 89 bin 261'e ulaştığı belirtildi. İngiltere’de yaklaşık 3.8 milyon kişiye aşı uygulandı İngiltere'de Covid-19 aşısının ilk dozunu alan kişi sayısı, 3 milyon 857 bin 266'ya yükseldi. Hükümet, İngiltere'deki her yetişkin bireye Eylül ayına kadar en az bir doz aşı uygulanacağını açıkladı.
Hükümetin Covid-19 aşı yönetmeliğine göre, aşı önceliğine sahip olan gruba yapılacak aşıların ilk dozunun yüzde 88'inin Şubat ortasına kadar bitirilmesi hedefleniyor. İngiltere'de sağlık çalışanları, bakım evi çalışanları ve sakinleri ile 80 yaş ve üzeri kişiler aşı önceliğine sahip grupta yer alırken, hükümet İlkbaharda bu grubun yüzde 99'una ilk doz aşının uygulanacağını aktardı.
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