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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 30 vaka

- İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 30 vaka

İngiltere'den detay görüntüler

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Lyon 


- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 30 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 370 bin 321'e yükseldi. İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybında düşüş devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 30 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 370 bin 321'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 53 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 980'e yükseldi. Yaklaşık 32 milyon kişi Covid-19’a karşı aşılandı İngiltere’de toplam 31 milyon 807 bin 124 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bu kişilerden 6 milyon 91 bin 905’ine ise aşının her iki dozunun uygulandığı aktarıldı. Öte yandan 12 Nisan'dan itibaren İngiltere genelinde perakende dükkanlarının, spor salonlarının, kuaförlerin açılması, bar ve restoranların açık havada yeniden hizmet vermesi planlanıyor.
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