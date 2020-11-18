- İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 609 yeni vaka



- İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 609 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 430 bin 341'e yükseldi. İngiltere'de Covid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 19 bin 609 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 430 bin 341'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 529 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 53 bin 274'e yükseldiği belirtildi. 140 milyon doz aşı bekleniyor İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) 1 Aralık'a kadar Covid-19 aşılarını uygulamaya hazır olması gerektiğini belirtti.

NHS İngiltere Tıbbi Direktörü Stephen Powis pratisyen hekimlerin, eczanelerin ve büyük ölçekli aşılama merkezlerinin Covid-19 aşı uygulamasına dahil olabileceğini açıkladı.

İngiltere, korona virüse karşı geliştirilen ABD ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç şirketi BioNTech'in aşılarından 40 milyon doz, İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşıdan 100 milyon doz sipariş etti. Test ve takip uygulamasının kurucusu karantinada İngiltere'de korona virüsün yayılmasına karşı önlem olarak geliştirilen Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) test ve takip uygulamasının kurucusu Barones Dido Harding, kendi uygulamasından uyarı aldıktan sonra kendini izole ettiğini açıkladı.

NHS Test ve Takip akıllı telefon uygulamasının kurucusu Harding, 26 Kasım'a kadar karantina uygulayacağını belirtti.





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