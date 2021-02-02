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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- İngiltere'de polise “molotof kokteyli” saldırı

- İngiltere'de polise “molotof kokteyli” saldırı

-Olay yerindeki ekiplere saldırı

( MANCHESTER ) MANCHESTER

İngiltere Polis Aracı Polis Ekipleri Saldırı Molotof Kokteyli 


- İngiltere'nin başkenti Londra'da ihbar üzerine olay yerine gelen polislere molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Golders Green semtinde ihbar üzerine semte bulunan Sinagog’a gelen itfaiye ve polis ekiplerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırganı gözaltına aldı. Polis saldırının ardından olayın gerçekleştiği caddeyi güvenlik gerekçesi ile kapattı. Görgü tanıkları, olay yerinde 15 polis aracı, bir itfaiye ve bir ambulansın bulunduğunu ifade etti.
Yetkililer, olayın antisemitizm veya terörle ilgili olduğuna inanmadıklarını bildirdi.
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