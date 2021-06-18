Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- İngiltere'de park yapan uçağın burun tekerleği kırıldı

- İngiltere'de park yapan uçağın burun tekerleği kırıldı

İNİŞ TAKIMLARI KIRILAN UÇAKTAN DETAYLAR

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Argo Kargo Uçağı Başkent 


- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda Dreamliner 787 tipi bir uçağın park yaptığı sırada burun tekerleği kırıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı, alışılmışın dışında bir kazaya sahne oldu. British Airways'e ait Dreamliner 787 tipi bir kargo uçağının pist üzerindeyken park yaptığı sırada ön iniş takımları kırıldı. Uçak burun kısmının üzerine doğru eğilirken, olay yerine çok sayıda acil durum ekibi gönderildi. British Airways sözcüsü yaptığı açıklamada, "Güvenlik her zaman önceliğimizdir, konuyu araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement