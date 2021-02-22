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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İngiltere’de normalleşme süreci başlıyor - Ülke genelinde okullar 8 Mart’ta açılacak

- İngiltere’de normalleşme süreci başlıyor - Ülke genelinde okullar 8 Mart’ta açılacak

Aşılama görüntüleri

( LONDRA ) - İngiltere’de normalleşme süreci başlıyor- Ülke genelinde okullar 8 Mart’ta açılacak LONDRA

İngiltere Lyon Kullar 


- İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan okulların 8 Mart’ta açılacağı belirtildi. İngiltere’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler 8 Mart’tan itibaren gevşetilmeye başlıyor. İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi yaptığı açıklamada ülke genelinde okulların 8 Mart’ta açılacağını belirterek, bu tarihten itibaren İngiltere’de hayatın kademeli olarak normale döneceğini ifade etti.
Zahawi, “Öncelik çocuklar ve okullar. 8 Mart’tan itibaren 2 kişi dışarıda buluşabilir, belki birlikte kahve içebilir. Ayın 29'unda 2 aile veya 6 kişi dışarıda buluşabilecek. Açık hava sporlarına yeniden izin verilecek” dedi.
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 215 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 120 bin 580’e yükseldiği belirtildi. Ülkede 9 bin 834 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 4 milyon 115 bin 509 olduğu kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, şu ana kadar 17,5 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılandı.
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