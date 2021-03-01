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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İngiltere'de meteor görüldü

- İngiltere'de meteor görüldü

Meteorun düşme anı

( MANCHESTER ) MANCHESTER

İngiltere Sosyal Medya Atmosfer Kamera Gökyüzü 


- Birleşik Krallık Meteor Ağı tarafından "ateş topu" olarak nitelendirilen bir meteor ülkenin çeşitli bölgelerinden görüldü.
Birleşik Krallık Meteor Ağı, ülkenin çeşitli bölgelerinde meteor görüldüğünü açıkladı.
2012'den beri Birleşik Krallık'taki meteor gözlemlerini kaydeden Birleşik Krallık Meteor Ağı, meteoru "ateş topu" olarak nitelendirdi. Meteoru gören bazı tanıkların şiddetli bir patlamaya benzer ses duyduklarını bildirdiğini söyleyen Meteor Ağı, ateş toplarının göktaşlarına kıyasla daha yavaş hareket eden yapılar olduğunu ve dünya atmosferine girdiğinde yanan bir uzay maddesi olduğunu söyledi.

İngiltere ve Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgelerindeki yaşayanlar gökyüzünde bir meteor gördüğünü sosyal medyada hesaplarından paylaşırken dün gece yerel saatle 22.00 sıralarında yaklaşık 7 saniye boyunca görülen meteor, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Manchester, Cardiff, Honiton, Bath, Midsomer Norton ve Milton Keynes'den görülen meteorun görüntüleri basında ve sosyal medyada yansıdı.
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