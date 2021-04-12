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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı

- İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı

Alışveriş kuyruğu

İngiltere Karantina Kütüphane Yol Haritası Hükümet 

-Restoranlar detay
-Dezenfekte detay
-Berber kuyruk
-Berber detay
-Londra cadde detay

( LONDRA ) LONDRA

- İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kapatılan işletmeler aylar sonra yeniden açıldı. Korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayılarının düştüğü İngiltere’nin başkenti Londra’da korona virüs salgını nedeniyle ulusal karantina kapsamında 5 Ocak’ta kapatılan işletmeler belirlenen önlemler altında bu sabah yeniden açıldı. İngiltere hükümetinin, normalleşme sürecinin 4 aşamalı yol haritasına göre, 97 gün sonra kuaförler, mağazalar, kütüphaneler açılırken restoran ve barlar açık alanlarda müşterilere hizmet verilebilecek. Ülkede yasakların kalkmasıyla, açık alanda tekrar hizmet vermeye başlayan işletmelere yapılan rezervasyonlarda yoğunluk yaşanırken, uzun zamandır kapalı olan kuaförlerin de önünde uzun kuyruklar oluştu. İngiltere'de son 7 ayda Covid-19'a bağlı en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti. Ülkede korona virüs salgınında 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 127 bin 87'ye yükseldi. Bin 730 vakanın daha tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 369 bin 775'e yükseldi.
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