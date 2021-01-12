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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek can kaybına ulaşıldı - Son 24 saatte bin 243 kişi öldü

- İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek can kaybına ulaşıldı - Son 24 saatte bin 243 kişi öldü

Londra'dan test merkezinden görüntüler

( MANCHESTER ) - İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek can kaybına ulaşıldı- Son 24 saatte bin 243 kişi öldü MANCHESTER

İngiltere Hastane Lyon Başkent 


- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte bin 243 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 83 bin 203'e yükseldi. İngiltere İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek can kaybına ulaşıldığı belirtildi. İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 243 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 83 bin 203'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte 45 bin 533 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 164 bin 51'e yükseldi. Geçici morglar kuruldu İngiltere'de Covid-19 salgınının neden olduğu can kaybındaki artış nedeniyle yerel hastane morglarında yer kalmadığı belirtilerek, ülkenin bazı bölgelerinde geçici morglar kurulduğu aktarıldı. Korona virüsün yeni türünün yoğun olarak görüldüğü bölgelerden biri olan başkent Londra'nın güneyindeki Surrey'de hastane morglarındaki yoğunluk nedeniyle kurulan geçici morgda yaklaşık 179 cesedin bulunduğu belirtildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek ölüm İngiltere İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek ölüm oranına ulaşıldığı belirtildi. Geçtiğimiz sene İngiltere’de yaklaşık 697 bin can kaybının yaşandığını belirten ONS, geçtiğimiz sene kaydedilen can kayıplarının son 5 yılın ortalamasına göre 85 bin daha fazla olduğunu aktardı.
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