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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İngiltere'de hayvan hakları savunucuları ülkedeki 1300 McDonald's restoranına ürün dağıtımını engelledi

İngiltere'de hayvan hakları savunucuları ülkedeki 1300 McDonald's restoranına ürün dağıtımını engelledi

- Göstericilerin barikatları taşıması - Dağıtım merkezinden genel görüntüler - Göstericilerin dağıtım merkezine pankart asması - Göstericilerle röportajlar - Göstericilerin dağıtım merkezi girişini kapatmasıLONDRA (AA) - İngiltere 'de hayvan hakları savunucuları, yaptıkları eylemde ülke genelindeki 4 McDonald's tesisinin girişini kapatarak 1300 restorana ürün dağıtımını durdurdu.Animal Rebellion adlı grubun üyeleri, McDonald's'a ait Hemel Hempstead, Basingstoke, Coventry ve Heywood'daki ürün dağıtım merkezlerinin girişlerini, bambudan yaptıkları bariyerlerle kapattı.Bazı grup üyeleri, polisin ani müdahalesini önlemek için bu bariyerlere çıkarken bazıları ise ellerini yere koydu.McDonald's'ın 2025'e kadar tamamen bitki temelli ürün satmasını taahhüt etmesini isteyen grup, en az 24 saat devam edeceğini söyledikleri eylemlerinin, şirketin tedarik zincirinde "önemli kesintilere" neden olacağını belirtti.
- "Gıda sistemimizi tamamen elden geçirmezsek yok olmaya doğru gideceğiz"Grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, burger zinciri McDonald's, aktivistlerle doğrudan iletişim kurmaya çağrılarak "Gelip bizimle konuşmalarını bekliyoruz yoksa tüm gün 1300 restoranın tamamına dağıtımları durduracağız." denildi.Londra'nın kuzeyindeki Hemel Hempstead'da bulunan tesisteki eylemde yer alan bir hayvan hakları savunucusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitki temelli bir gıda sistemini ortaya çıkarmak için herkesin doğrudan eyleme geçmesi ve sivil itaatsizlik eylemleri yapmasının, her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.
Bunun, herkesi vegan yapmakla bir ilgisinin bulunmadığını iddia eden aktivist, "Bu, gerçek bilimle ilgili. Önümüzdeki 5 - 10 yıl içinde gıda sistemimizi tamamen elden geçirmezsek yok olmaya doğru gideceğiz. İşte bu yüzden burada olmalıyız." dedi.
McDonald's'tan eyleme ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Hayvan Hakları İngiltere Taahhüt Muhabir Sivil İtaatsizlik 

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