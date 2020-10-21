- İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi - İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 688 yeni vaka



- İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 688 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Avrupa ülkelerinde yeni tip korona virüs (Sovid-19) salgınında günlük vaka sayılarında rekor üstüne rekor kırılıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 bin 688 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 789 bin 229'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 191 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 158'e yükseldiği bildirildi.

İngiltere'de son 24 saatte tespit edilen 26 bin 688 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Ülkede en son rekor vaka sayısı 4 Ekim'de 22 bin 961 vaka ile kayda geçmişti. Salgının yayılmasını engellemek amacıyla ülkeye kademeli olarak yerel kısıtlamalar getiren İngiltere hükümeti, dün Manchester'ın yüksek seviye kısıtlamalardan en yüksek seviyedeki kısıtlamalara taşınmasından sonra bugün Güney Yorkshire'da bulunan Sheffield kentinde en yüksek kısıtlama seviyesine geçileceğini belirtti.

Manchester'da Cuma gününden itibaren, Sheffield'da ise Cumartesi gününden itibaren en yüksek seviye kısıtlamaların uygulanacağı açıklanırken, en yüksek kademeli yerel kısıtlamalara göre bu bölgelerdeki barlar, oyun merkezleri, bahis yerleri kapatılarak farklı haneden bireylerin kapalı veya açık mekanlarda toplanmaları yasaklandı.



loading...