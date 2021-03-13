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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İngiltere'de Everard cinayetinde adam kaçırma ve cinayetle suçlanan polis mahkemede

- İngiltere'de Everard cinayetinde adam kaçırma ve cinayetle suçlanan polis mahkemede

Cinayetle suçlanan polisin mahkemeye götürüldüğü araç

Kafa Travması Polis Memuru Basın Toplantısı Suç Duyurusu Anma Etkinliği 

-Sarah için parka çiçek bırakılması

( MANCHESTER ) MANCHESTER

- İngiltere'de Sarah Everard cinayeti kapsamında polis memuru Wayne Couzens "adam kaçırma ve cinayet" suçlamalarıyla bugün mahkemeye çıkarıldı. İngiltere'nin başkent Londra'nın güneydoğusunda geçtiğimiz hafta kaybolan Sarah Everard'ı kaçırmak ve öldürmekle suçlanan 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens, bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı. İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) Özel Suçlar Başkanı Rosemary Ainslie, "Metropolitan polisinin Sarah Everard'ın ölümüyle ilgili bir delil başvurusu üzerine Couzens'ın yargılanmasına karar verildiğini" belirtirken, CPS'nin işlevinin bir kişinin cezai bir suçtan suçlu olup olmadığına karar vermek değil, suç duyurusunda bulunmak ve bağımsız değerlendirmeler yapmak olduğunu belirtti.
Tutuklanan şüpheli Couzens'in, adam kaçırma ve cinayetle suçlanmadan önce gözaltında tutulurken, kafa travması nedeniyle tedavi için 48 saat içinde ikinci kez hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bir polis sözcüsü, "Memurlar tarafından izleniyordu. Kafa travması nedeniyle acil ilkyardım aldı. Aynı gün taburcu edildi ve gözaltına alındı" diye konuştu.
Everard'ın kaybolduğu yerin yakınlarına çiçekler bırakıldı Londra'da Sarah Everard'ın kaybolduğu yerin yakınlarındaki Clapham Common Parkına bugün çiçekler bırakıldı. Parkta Everard için yapılması planlanan anma etkinliğinin ise Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Ne olmuştu? Geçtiğimiz 3 Mart'ta yerel saatle 21.00 sıralarında 33 yaşındaki Everard'ın, Clapham'da arkadaşının evinden ayrılarak Brixton'daki kendi evine gittiği sırada 21.30 civarında bir evin kapı zilindeki kamerada görüldüğü belirlenmişti. O günden bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan Everard'ın cansız bedeni, 10 Mart'ta Kent Ashford yakınlarındaki ormanlık alanda polis tarafından yapılan arama sonucu bulunmuştu. Olayla ilgili aynı gün 1 polis memuru ve 1 kadın, Everard'ın kaybolmasıyla bağlantılı olarak Kent'teki bir adreste “cinayet şüphesi” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, yaptığı basın toplantısında Londra polisinde görevli bir memurunun, Sarah Everard'ı öldürmek şüphesiyle gözaltında olmasının kurumda ve halkta şok etkisi oluşturduğunu dile getirmişti.
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