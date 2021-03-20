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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 tutuklama

- İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 tutuklama

Protestolardan görüntüler

İngiltere Protesto Başkent Hükümet Irak 

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( MANCHESTER ) MANCHESTER

- İngiltere'de binlerce kişi, hükümetin korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uyguladığı tedbirleri protesto etmek için başkent Londra'da sokaklara dökülürken, 13 kişi tutuklandı. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden ülkelerden İngiltere’de salgına yönelik alınan tedbirler protesto edildi. Hükümetin salgın ile mücadele kapsamında uyguladığı tedbirleri protesto etmek için başkent Londra’da binlerce kişi sokaklara döküldü. Hyde Park’ın önünde toplanan göstericiler, "Virüsten değil Westminster'dan korkun", "Çocuklarımızın hayatını mahvetmeyi bırakın" yazılı pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Protestocuların çoğunun maske takmadığı görüldü.
Protestoya müdahale eden polisin, 13 kişiyi tutukladığı belirtildi. Metropolitan polisi, protestoculara dağılmaları için çağrıda bulunarak, "Yetkililer gerekli olduğu takdirde bir ceza bildirimi veya tutuklama gibi yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.
Öte yandan Oxford Caddesi ve Parlamento Meydanı boyunca yürüyen göstericiler arasında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in kardeşi Piers Corbyn’in de bulunması dikkat çekti.
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