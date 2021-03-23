Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- İngiltere’de Covid-19’dan hayatını kaybedenler anıldı

- İngiltere’de Covid-19’dan hayatını kaybedenler anıldı

Çalışanlar açıklama

İngiltere Anma Töreni Saygı Duruşu Sağlık Çalışanları Hastane Bahçesi 

-Çalışanlar detay
-Çiçek bırqkma detayı
-Çiçek bırakma detayı
-Çalışanlar detay

( LONDRA ) LONDRA

- İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlenirken, salgında yaşamını yitirenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının etkisi sürerken, İngiltere’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler unutulmadı. Başkent Londra’da bulunan St. Thomas Hastanesinin önünde düzenlenen törenle salgında yaşamını yitirenler anıldı. Anma törenine sağlık çalışanları, İngiliz ordusuna mensup askerler ve İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) CEO'su Simon Stevens da katıldı.
Hastanenin bahçesinde gerçekleştirilen törende, salgında yaşamını yitirenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından hastane bahçesinde bulunan ve İngiliz-Jamaikalı hemşire Mary Seacole'un heykelinin önüne çiçek bırakıldı. Wembley Stadyumu, London Eye, Trafalgar Meydanı, Galler Parlamento binası, Cardiff Kalesi ve Kuzey İrlanda'daki Belfast Belediye Binası gibi sembolik bölgeler de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için saat 20.00'de ışıklandırılacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement