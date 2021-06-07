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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İngiltere'de bir çiftçi, iş makinesi ile otomobili ters çevirdi

- İngiltere'de bir çiftçi, iş makinesi ile otomobili ters çevirdi

- Robert Hooper'ın iş makinesi ile araç sahibine çarptığı anlar

( NEWCASTLE ) NEWCASTLE

İngiltere İş Makinesi Kamera Barla Polis Ekipleri 


- İngiltere'nin Durham kentinde bir çiftçi, iş makinesi ile çiftliğinin önüne park eden otomobili kaldırarak ters çevirdi. Hızını alamayan çiftçi, kendisini durdurmak isteyen araç sahibine de iş makinesi ile çarptı. İngiltere'nin Durham kentinde bir çiftçi, iş makinesi ile korku saçtı. Durham Kontluğu'nda babası Stephen Hooper'a ait çiftliğin önüne geçtiğimiz cumartesi günü bir otomobilin park etmesinin ardından Robert Hooper, ilk başta araç sahibinden aracını çekmesini istedi. Sürücünün aracını çekmemesinin ardından Robert, çiftliğin önündeki aracı kaldırmak için iş makinesi kullandı. ilk olarak yolda başka araç gelip gelmediğini kontrol eden Robert, İş makinesiyle aracı kaldırıp ters çevirdi. Araç sahibinin ise o anlarda kendisini durdurmaya çalışması üzerine Robert, iş makinesi ile araç sahibine çarparak yol kenarına fırlattı. Yaşanan olaya ilişkin yapılan ihbarların ardından polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, Robert'ın otomobili ters çevirdiği anlar çevredeki vatandaşların telefon kameralarına anbean yansıdı.
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