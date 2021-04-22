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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İngiltere Başbakanı Johnson: 'İklim hedeflerinin belirlenmesine öncülük edeceğiz'

- İngiltere Başbakanı Johnson: 'İklim hedeflerinin belirlenmesine öncülük edeceğiz'

-Johnson’ın açıklamaları

( MANCHESTER ) - İngiltere Başbakanı Johnson: "İklim hedeflerinin belirlenmesine öncülük edeceğiz" MANCHESTER

İngiltere İklim Değişikliği Taahhüt Teknoloji Bilim Adamları 


- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İklim Değişikliği Zirvesinde yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın iklim hedeflerinin belirlenmesinde dünyaya öncülük edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, 26 Mart’ta 40 ülke lideri ve Avrupa Birliği’ni (AB) İklim Zirvesi’ne davet etmişti. Biden’ın daveti üzerine söz konusu ülkeler ve AB’nin katılımı ile ABD’nin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek İklim Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in açılış konuşması ile başladı.
Zirvede konuşma yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Krallık'ın iklim değişikliği hedeflerini belirlemede dünyaya öncülük edeceğini ifade etti.
Johnson, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının (CCOP26) ev sahibi olarak, dünya çapında benzer tutkuları görmek istiyoruz. En küçük ülkelerden büyük ülkelere kadar, verilen taahhütleri güvence altına almak için herkesle çalışıyoruz" dedi.
“Karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 42 oranında azaltıldı” Johnson, "Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapmak için bilim adamlarının ihtiyaç duyulan teknolojik çözümleri üretmek üzere birlikte çalışacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. İngiltere'de son 30 yılda karbondioksit kullanımının azaldığını belirten Johnson, 1990 yılında karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 42 oranında azaltıldığını belirterek, bu başarı ile ülke ekonomisinin yüzde 73 oranında büyüdüğünü bildirdi. Başbakan Johnson, ekonomiyi büyütmenin iklimi koruyarak da sağlamanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi. İngiltere, 2035 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 78 azaltacak İngiltere'nin 2035 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 78 azaltacağını belirten Johnson, dünya liderlerine seslenerek, "İklim değişikliğine karşı mücadelede belirleyici bir değişim anı sağlayabilmek için beraber çalışmalıyız" dedi.
Johnson ayrıca, Biden'ın on yıl içinde ABD'nin sera gazı emisyonlarını 2005 yılına kıyasla yüzde 50-52 oranında azaltma sözü verdiği için tebrik ederek, "Joe Biden'ın yaptığı ezber bozan açıklama beni gerçekten heyecanlandırdı" dedi.
Bu Kasım ayında Glasgov'da yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesinde, dünyada iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak bir fikir birliği oluşturulması amaçlanıyor.
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