- İngiltere Başbakanı Johnson'dan G20 liderlerine korona virüs ile ortak mücadele çağrısı - 'Yalnızca güçlerimizi birleştirip birlikte çalışarak korona virüsü yenebilir ve bu krizden daha iyi çıkabiliriz'



- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G20 liderlerini Covid-19 pandemisi ve iklim değişikliği mücadelesinde daha iddialı adımlar atmaya çağırarak, "Yalnızca güçlerimizi birleştirip birlikte çalışarak korona virüsü yenebilir ve bu krizden daha iyi çıkabiliriz" dedi.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı ve 2 gün sürecek olan G20 Liderler Zirvesi Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in dönem başkanlığında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson zirvede diğer liderlere hitap ederek, iklim değişikliği ve korona virüs ile mücadelede "birlikte ve daha iddialı adımlar" atılması gerektiğini ifade etti.

Johnson, "Yalnızca güçlerimizi birleştirip birlikte çalışarak korona virüsü yenebilir ve bu krizden daha iyi çıkabiliriz" dedi.

Başbakan Johnson, Mart ayında G20'nin korona virüs pandemisi ile mücadelede, yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak için ne gerekiyorsa yapacağına söz verdiğini hatırlatarak, "Bu sözü tutmalıyız. Kaderlerimiz birbirimizin ellerinde" dedi.

Johnson, daha yeşil bir geleceğin ancak dünyanın önde gelen ekonomilerinin iklim değişikliğini önlemede hırslı olmasıyla mümkün olacağını vurguladı. Başbakan Johnson, "G20'nin kolektif zekasını ve kaynaklarını kullanırsak, salgından bir çıkış yolu çizebilir ve daha iyi, daha yeşil bir gelecek inşa edebiliriz" ifadelerine kullandı. Son haftalarda aşı konusunda cesaret verici gelişmelerin görüldüğünü belirten Johnson, "İngiltere, olası bir aşıya herkesin erişebileceğine dair söz verdi. G20 ülkelerinin de bu çabayı desteklediğini görmek istiyorum" dedi.





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