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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- İngiltere Başbakanı Johnson: 'Aşılamada dönüm noktasına ulaştık'

- İngiltere Başbakanı Johnson: 'Aşılamada dönüm noktasına ulaştık'

-Johnson’ın açıklaması

( MANCHESTER ) - İngiltere Başbakanı Johnson: "Aşılamada dönüm noktasına ulaştık" MANCHESTER

İngiltere Sosyal Medya Hastane Ocaklar Sağlık Çalışanları 


- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Krallık'da 15 milyon kişiye Covid-19 aşısı yapıldığını belirterek, aşılama programında önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını bildirdi. Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere’de, Covid-19’a karşı aşılamalar tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda, İngiltere'ye geçtiğimiz sene 8 Aralık'ta ulaşan ilk Covid-19 aşı sevkiyatının ardından bu güne kadar Birleşik Krallık'ta 15 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığını belirtti.
Johnson, İngiltere'nin olağanüstü bir başarıya imza attığını ifade ederek, ulusal aşılama programında önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını açıkladı.
"Bunu beraber başardık" Başbakan Johnson, Birleşik Krallık genelindeki Ulusal Sağlık Servisi hastaneleri (NHS), sağlık ocakları (GP), eczaneler, kiliseler ve camilere Covid-19 aşılarının gönderildiğini, bu aşıların doktor, hemşire ve bakım evi çalışanları tarafından uygulandığını aktardı. Johnson, Birleşik Krallık'taki aşılama için ulusal çaba gösterildiğini aktararak, "Bunu beraber başardık" dedi.
Johnson, "Bu başarıya ulaşmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum, bunun bir parçası olduğunuz için kendinizle gurur duymalısınız" ifadelerini kullanarak, aşı olan kişilere teşekkür etti. Başbakan Johnson aşı olanlara seslenerek, "Sadece kendinize değil aynı zamanda halka ve sağlık çalışanlarına Covid-19'a karşı koruma sağladınız" dedi.
Birinci gruptaki herkes aşılandı Johnson, şu ana kadar İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen birinci aşı önceliği grubunda olan herkesin aşılandığını ifade ederek, aşı önceliği olup henüz aşılanmamış kişilerin Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) ulaşması gerektiğini belirtti.
Johnson, "Daha gidecek uzun bir yolumuz var ve şüphesiz bu yolda zorluklar olacak" ifadelerini kullanarak, bugüne kadarki başarılarla ve büyük bir özgüvenle ileriye doğru yol alınacağını açıkladı.
İngiltere Covid-19 Aşılama Bakanı Nadhim Zahawi ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülke genelinde aşılanan kişi sayısının 15 milyona ulaştığını belirterek, 50'li yaşların üzerindeki herkese aşı sunulana kadar dinlenmeyeceğini ifade etti.
İngiltere’de toplam vaka sayısı 4 milyon 27 bin 106’ya, toplam can kaybı ise 116 bin 908’e ulaştı.
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