İngiltere 3’ncü kez karantinaya giriyor

- İngiltere Başbakanı Boris Johnson ulusa sesleniş konuşmasında, artan Covid-19 vakaları ve can kayıpları nedeniyle İngiltere'de 3'üncü kez ulusal karantina uygulanacağını duyurdu. İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hızla artmaya devam eden vaka ve can kayıpları ülkede 3'üncü ulusal karantina uygulanmasına neden oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, saat 20.00'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İngiltere genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Johnson, ulusal karantina kurallarının duyurulduğu andan itibaren yürürlüğe girdiğini ve çarşamba günü resmi olarak uygulanacağını belirtti.

Karantina kuralları gereğince ülkedeki tüm mağazalar, restoranlar, spor salonları ve eğlence merkezleri gibi işletmeler kapatılacak. Egzersiz ve mecburi ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmak yasaklanacak, ulusal karantina süresince insanların mümkün olduğunca evden çalışması sağlanacak. Tüm okullar kapatılacak Başbakan Johnson, yarında itibaren ülkedeki tüm okulların da kapatılacağını duyurdu. Johnson okulların "güvensiz" olmadığını ve çocukların Covid-19'un yeni türünden bile etkilenmesinin "pek mümkün olmadığını" ifade ederek, ancak okulların "virüs aktarım merkezleri" olabileceğini ifade etti.

Johnson ayrıca, ücretsiz okul yemeği hakkı olan çocukların okullar kapalıyken bu haklarını almaya devam edeceğini ve yemeklerin çocuklara ulaştırılarak uzaktan eğitimin destekleneceğini açıkladı.

Şubat ortasında ilk doz aşılama tamamlanacak Başbakan Johnson, Şubat ayının ortasına kadar aşılamadaki ilk dozların öncelikli gruptaki herkese uygulanarak tamamlanacağını aktardı. İngiltere Sağlık Bakanlığı'na göre 70 yaşının üzerindeki kişiler, bakım evi çalışanları ve sakinleri ile sağlık görevlilerine İngiltere'de aşılamanın öncelikli olarak yapılması bekleniyor. Johnson, eğer vaka sayıları ve ölümlerde düşüş olursa Şubat yarıyılından sonra okulların bölgesel ve kademeli olarak yeniden açılabileceğini belirterek, her şey yolunda giderse bazı kısıtlamaların da kaldırılabileceğini ifade etti.

Başbakan Johnson, "Bilimin faydaları sayesinde sadece görünen sona değil, aynı zamanda oraya nasıl gideceğimizi de biliyoruz. Ama korkarım, şimdilik bir kez daha evde kalmalı, NHS'yi korumalı ve hayat kurtarmalıyız" dedi.

En yüksek günlük vaka sayısı görüldü İngiltere'de son 24 saatte 58 bin 784 yeni vakanın tespit edilmesiyle pandeminin başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 713 bin 563'e yükseldi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 407 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 75 bin 431'e yükseldi. İngiltere'de son 7 gündür günlük vaka sayısı 50 bin üzerinde seyrediyor.



