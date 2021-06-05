İngiliz savaş gemisi ’HMS Trent’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

-dur yolcu sembolü önünden geçerken detay

-boğaz seyrindeyken detay

-kilitbahir kalesi ile detay

-sahil güvenlik botlarıyla detay

-nusret mayın gemisi ile detay



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- İngiliz Donanması’na ait P224 borda numaralı ’HMS Trent’ adlı açık deniz devriye gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e açılmak üzere Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Marmara Denizi’nden saat 08.20’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan İngiliz Donanması’na ait P224 borda numaralı ’HMS Trent’ isimli açık deniz gemisi saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönen gemi, ‘Dur Yolcu’ sembolü ve Kilitbahir Kalesi’ni de geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı. İngiliz savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.

