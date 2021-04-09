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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- İngiliz halkı Buckhingham Sarayı'nın önünde toplanıyor

- İngiliz halkı Buckhingham Sarayı'nın önünde toplanıyor

Buckhingham Sarayı'nın önünden detaylar

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Hastane Başkent Ameliyat Ölüm Haberi 


- İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in hayatını kaybetmesinin ardından İngiliz halkı, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önünde toplanmaya başladı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in Windsor Kalesi’nde 99 yaşında hayatını kaybetmesi İngiliz halkını yasa boğdu. Prens Philip’in ölüm haberini alan İngiliz halkı Buckingham Sarayı'nın önünde toplandı. Prens Philip için Windsor'daki St George Şapeli'nde düzenlenecek cenaze töreninin korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uygun olarak yapılması bekleniyor. Prens Philip'in daha sonra Windsor Kalesi arazisindeki Frogmore Bahçelerine gömülmesi bekleniyor. 28 gün hastane kalmıştı Prens Philip, 16 Şubat'ta "kendini iyi hissetmediği" gerekçesiyle Kral VII. Edward Hastanesine kaldırılmış, ancak 1 Mart'ta ambulansla St Bartholomew Hastanesine nakledilmişti. Prens Philip, iyileşme sürecinin ve tedavisinin devamı amacıyla yeniden Kral VII. Edward Hastanesi'ne getirilmişti. Kalp ameliyatı geçirdiği açıklanan Edinburg Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirdikten sonra taburcu olmuştu. En uzun süreli kraliyet eşi oldu Yunan adası Korfu'da 10 Haziran 1921 yılında dünyaya gelen Prens Philip, Elizabeth ile kraliçe olmadan 5 yıl önce 1947'de evlendi ve "en uzun süreli kraliyet eşi" oldu. Babası Yunanistan Kralı Birinci George'un küçük oğlu Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew olan Prens Philip'in 4 çocuğu, 8 torunu ve onların da 10 çocuğu bulunuyor. Philip ve Elizabeth, 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017'de kutlamışlardı.
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