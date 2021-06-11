İngiliz bayraklı teknede korkutan yangın



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde demirli vaziyette bulunan İngiliz bayraklı bir teknenin motor dairesinde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Bodrum Türkbükü'nde demirli vaziyette bulunan İngiliz bayraklı teknenin makine dairesinde yangın çıktı. Türkbükü'nde demirliyken makine dairesinde yangın çıkan 28.5 metre boyundaki İngiliz bayraklı teknede bulunan 3 kişi KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından tahliye edilerek kurtarılırken, yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

