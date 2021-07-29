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İnekleri alevlerin ortasında kaldı 'Gel gitme ne olursun' diye ağladı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İnekleri alevlerin ortasında kaldı 'Gel gitme ne olursun' diye ağladı

İnekleri alevlerin ortasında kaldı 'Gel gitme ne olursun' diye ağladı

inekler

Büyükbaş Hayvanlar Yangın Büyükbaş Hayvan Tarım Arazisi Orman Yangını 

-çiftçinin hayvanlara seslenmesi
-detaylar

( ANTALYA ) İnekleri alevlerin ortasında kaldı "Gel gitme ne olursun" diye ağladı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğleden buyana devam eden ve üç kişinin ölümüne sebep olan orman yangını 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera ya da zarar verdi. mahalleye sıçrayan alevlerin evleri ve ağılları yaktığı yangında çiftçiler hem arazilerini hem geçim kaynakları hayvanları kurtarmak için büyük çaba sarf etti.Bir çiftçinin ise alevlere yakın noktada olan ve alevlere doğru giden büyükbaş hayvanlarına “Gel, gitme ne olursunuz, Allah'ım yardım et” feryatları çaresizliğin resmi oldu. Yangının kontrol alına alınması için çalışmalar devam ediyor.
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