Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İnegöl'ün imdadına lodos yetişti

İnegöl'ün imdadına lodos yetişti

LODOS RÜZGAR GÖRÜNTÜSÜ AKŞAMDAN VE GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) BURSA

Efes Lodos 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün gece gün boyu etkili olan lodos kirli havayı bir günde temizledi. Lodosla birlikte havası birden değişen ilçede vatandaşlar rahat bir nefes aldı.Hava kirliliğinin hat safhada yaşandığı ilçenin imdadına dün gece saatlerinde başlayan lodos yetişti. Gün boyu devam eden lodos ilçenin havasını birden değiştirdi. Sabah evlerinin pencerelerini açanlar temiz bir İnegöl havasıyla karşılaştılar. Lodosun yanı sıra kirli havanın temizlenmesinde kısıtlamalar kapsamında araç trafiğindeki azalmalarında etki ettiği düşünülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Anadolu Efes - Laboral KutxaAnadolu Efes - Laboral Kutxa
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement