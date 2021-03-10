Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İnegöl Narko'dan uyuşturucuya geçit yok

İnegöl Narko'dan uyuşturucuya geçit yok

Uyuşturucunun bulunması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Akalan 

-Ele geçirilen uyuşturucu maddenin sergilenmesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'dan İnegöl'e uyuşturucu getiren 2 yabancı uyruklu şahıs İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Bursa'dan ilçeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen araç Süleymaniye Mahallesinde durduruldu. Yabancı uyruklu İsmail M. ve Ahmed A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar üzerinde ve araçta yapılan aramada 65 gram Metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 705 TL para ele geçirildi. Bahse konu şahıslar adliyeye sevk edildi. İsmail M. adlî kontrol şartıyla serbest kalırken, Ahmed A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement