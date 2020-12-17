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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İnegöl’de uyuşturucu operasyonu: 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İnegöl’de uyuşturucu operasyonu: 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi

( BURSA )- 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs sahte kimlikle yakalandı BURSA

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- Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şahıslar takibe alındı. Düzenlenen operasyonda ekipleri fark eden şahıslar kaçmaya çalışırken yakalandı. Ekiplerin şahısların mesken tutukları yer ve araç içerisinde yapılan aramalarda; toplam 241,09 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan boş kilitli poşetler ve alüminyum folyolar, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 830 TL para, 2 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 12 adet 9 mm mermi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeğe ait 4 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili H.B., Ö.B. A.Ş., Y.F., M.C.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.B. isimli şahsın sahte kimlik kullandığı ve şahsın 7 farklı suçtan toplam 7 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirledi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.B., Ö.B., ve M.C.M., tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi. (ÖZ-Y)
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