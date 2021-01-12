Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İnegöl'de şiddetli lodos etkili oluyor

İnegöl'de şiddetli lodos etkili oluyor

detaylar

( BURSA ) - BURSA

Şiddetli Lodos Lodos 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şiddetli rüzgar zaman zaman hızını artırarak devam ediyor. Hem sürücüler hem de vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesiyle batı bölgeleri yağmur ve kara hasret kalırken, İnegöl'de lodos hayatını felç etti. Şiddetli rüzgarla birlikte hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşıyor. Rüzgarın etkisiyle ağaçlar yerinde sökülecek gibi sallanırken, trafik lambalarının sallanması rüzgarın şiddetini ortaya serdi. Rüzgar şiddetini her dakika artırarak devam ediyor. (SA-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı