İnegöl'de lapa lapa kar yağıyor



- Bursa'nın İnegöl ilçesi beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağıyor. Bu mevsimde kar yağdığını görenler şaşırdı. Bursa'nın turizm merkezi olan Oylat tekrar beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar aralıksız devam ediyor. Bursa-Ankara yolunun Mezitler ve Ümitalan mevkilerinde de kar yağışı hakim. Ancak ulaşımda herhangi bir aksamanın olmadığı öğrenildi.



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