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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İnegöl'de lapa lapa kar yağıyor

İnegöl'de lapa lapa kar yağıyor

kar yağışı

( BURSA ) BURSA

Yağan Kar Yağışı 


- Bursa'nın İnegöl ilçesi beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağıyor. Bu mevsimde kar yağdığını görenler şaşırdı. Bursa'nın turizm merkezi olan Oylat tekrar beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar aralıksız devam ediyor. Bursa-Ankara yolunun Mezitler ve Ümitalan mevkilerinde de kar yağışı hakim. Ancak ulaşımda herhangi bir aksamanın olmadığı öğrenildi.
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