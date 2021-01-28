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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
İnegöl'de kar yağışı etkili oluyor

İnegöl'de kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı

Hava Sıcaklığı Gesi Yağan Kar Yağışı 

-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı birkaç gün aranın ardından tekrar başladı.
İlçe genelinde zaman zaman lapa lapa yağan kar vatandaşları sevindirdi. Kar yağışı yüksek kesimlerde ise daha çok etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri Marmara bölgesi için dün akşam itibariyle kar yağışının olacağını duyurmuştu. İnegöl'de beklenen kar yağışı dün gece saatlerinde başladı.
Sabaha kadar etkili olan kar ilçeyi beyaza bürüdü. İlçede yağışlar öğle saatlerinde durdu. Kar zaman zaman şiddetini artırarak yağıyor. İnegöl'ün yüksek kesimlerinde ise yağışlar daha şiddetli şekilde sürüyor. İnegöl'de gündüz 4 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı gece ise eksi 6 derece olacak. Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
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