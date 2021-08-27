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İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Hastane Trol 

-kazaya karışan otomobillerden detaylar
-otomobillerin çekici ile çekilmesi
-Yaralıların hastaneye getirilmesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Mücahid Yıldırım (23) yönetimindeki 16 ZL 524 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan sürücü Mehtap Kara (26) yönetimindeki 11 AAN 458 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu 16 ZL 524 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki yolcu Ergin Tosun (22) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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