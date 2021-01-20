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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İnegöl'de hava buz kesti: Gece eksi 22, gündüz eksi 9

İnegöl'de hava buz kesti: Gece eksi 22, gündüz eksi 9

INEGOL SOGUK HAVA KLİBİYLE KAFEYE GEÇİLDİ

Toplu Taşıma Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı 

-EKS-9 DERECE TERMO METRE GÖRÜNTÜSÜ
-ŞEHİR MERKEZİNDEN GÖRÜNTÜ
-SOBANIN FIRINA AYAĞI KOYARAK ISITMA GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) - İnegöl'de hava buz kesti- Gece eksi 22, gündüz eksi 9- Çalışanlar zor anlar yaşadı, üşüyenler ayaklarını sobanın fırınına koyarak ısıttı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesi adeta buz kesti. Havaların mevsim normallerini üzerinde seyrettiği batıda kar yağışının ardından günlerdir dondurucu bir hava hakim. İnegöl'de kar yağışının ardından hava sıcaklıkları eksinin altına düştü. Gece -22'ye kadar düşen sıcaklık gündüz de eksiklerde. İlçe genelinde soğuk ve dondurucu bir hava hakim. Dışarıya çıkanlar adeta buz kesti. Sabah işe gidenler araçlarını çalışmakta zorlandı. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih etti. Bazı işlerinde soğuk havada çalışanlar zor anlar yaşadı. Özellikle metal sanayiinde oto tamiri yapanlar ısınmak için bazen ayaklarını yanan sobanın fırınlarına koyarak ısıttı. İlçe genelinde yarından itibaren havalar tekrar ısınmaya başlayacak. (SA-MŞ)
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