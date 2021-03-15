- İnegöl'de gün batımı görenleri mest etti

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağan yağmur sonrası gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İnegöl'de gün boyunca güneşli bir hava hakim oldu. Akşam saatlerinde güneşin batımı izleyenleri mest etti. O anlar ise kameraya yansıdı. Bulutların ardından batan güneş seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, muhteşem manzarayı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. (SA-MŞ-Y)
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