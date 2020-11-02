Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki

İnegöl'de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki

ECZANEDEN GÖRÜNTÜLER

Özgürlük İslam Sulun Harekete Geç Peygamber 

-RÖP.

( BURSA )- Gündem olan Eczacı konuştu BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir eczanede, sosyal mesafe stickerına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafı yapıştırılarak, 'Burada durun' yazıldı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerine tepkiler sürüyor. İnegöl'de bulunan bir eczaneden güzel bir tepki geldi. Bir eczacı kendisine ait işyerinde sosyal mesafe stickerının üzerine vatandaşların durması gereken yere Macron'un fotoğrafını yapıştırdı. Fotoğrafın üzerine bir de ayak izi olması dikkat çekti. Yapılan bu uygulamayı gören müşteriler de durumdan memnun. Eczacı Özgür Dabak konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.

Bu kadar ilgi olacağını beklemiyordum açıkçası. Cumartesi günü nöbetçiydik. Buluyorsunuz pandemi döneminde sosyal mesafeyi belirtmek zorunluydu. Daha önce yapıştırdığımız sosyal mesafe stickerı eskimişti değişmesi lazımdı. Özellikle son dönemde Peygamber efendimize yapılan hakaretleri yayınlayan dergiyi destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un destek vermesi nedeniyle tepkimizi ortaya koymamız lazımdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa malları boykot yapın çağrı üzerine bizlerde harekete geçtik. Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan bu sosyal mesafe stickerı dikkatimizi çekiyordu. Bizlerde hemen baskı yapıp yapıştırdı. Hiçbir olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadık tam tersine görenler çok mutlu oldukları ve bizleri tebrik ettiler. Bunu durup dururken yapmadık bu tamamen Macronun kişiliğiyle alakalı Fransa halkına olan bir tepki değil çünkü orada 3 Milyona yakın Müslüman yaşıyor. Kendisi Allah Resuluna yapılan saygısızlığı özgürlük olarak nitelendirdiği için bunu aynı şekilde kendisine gösterdik. Biz Müslüman olarak ona aynı şekilde cevap veremezdik, asla bir Müslüman terbiyesiz değildir, Ahlaksız değildir. Bizler çocuklarımıza İsa, Musa gibi isimler koyarken böyle bir şey söz konusu olmazdı. Hedefimize ulaştık inşallah herkes anlamıştır peygamberimizi bizim kutsalımız olduğunu bizimde farklı bir beklentimiz yok. Bizler nasıl herkesin kutsalına saygı gösteriyorsak, bizimde kutsalımıza saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bir vatandaş olarak bizlerinde elinde gelen buydu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
Diyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını HaykırdıDiyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını Haykırdı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı