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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İnegöl'de binanın çatı katı alev alev yandı: Yangını gören mahalleli sokağa döküldü

İnegöl'de binanın çatı katı alev alev yandı: Yangını gören mahalleli sokağa döküldü

Alevli görüntü

Çatı Katı Bild Sokağa Çıkma Yasağı Yangına Müdahale 

-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde binanın çatı katında meydana gelen yangın sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Yangın Hamidiye Mahallesi Barış Sokakta bulunan apartmanın çatı katında meydana geldi. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak, dışarıya çıkarak söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler. Olay yerine gelen emniyet ekipleri yangını izlemek için dışarı çıkan vatandaşları evlerine girmesi konusunda megafonla uyardı. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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