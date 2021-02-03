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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İneğin midesindeki metan gazı yakıldı

İneğin midesindeki metan gazı yakıldı

İneğin ağzındaki hortum

Efes 

-Hortumun çakmak ile yakılması
-Gazın yanması

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da midesinde metan gazı biriken ineğin gazı hortumla çekilerek yakıldı. Yakılan gazın görüntüsü doğal gazı andırdı. Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Akyazı köyünde meydana geldi. Erdal İbiş isimli vatandaşın doğum yapan ineği, karın şişkinliği ve nefes alamama şikayeti üzerine Veteriner Hekim Şahin Yıldız’a bilgi verildi.
Köye gelen Şahin Yıldız ineğin gazının olduğunu belirleyince, ağızdan ineğin midesine hortum yerleştirildi. İneğin midesinde sıkışan metan gazı hortum yardımıyla dışarı yakılarak çıkartıldı. Çakmak ile yakılan gaz, doğal gazı andırdı. (AHM-SD-
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