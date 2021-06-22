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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İneğin başına geçen araba lastiği itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

İneğin başına geçen araba lastiği itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

ineğin başının lastikten çıkartmak için yapılan çalışma

Araba Lastiği Bild Hayvan 

-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı mahallesinde ineğin başına geçen araba lastiği itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Alınan bilgiye göre, ineğinin başına araba lastiği geçirdiğini gören şahıs, kendi imkanları ile çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Arsin İtfaiye Grup Amirliği personelleri olay yerine hareket etti. Ekip ineğin başındaki lastiği kesici yardımı ile kesip hayvanı kurtardı. Kurtarma sonrası ineğin sahibi İtfaiye ekibine teşekkür etti. (BK-ÖS-Y)
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