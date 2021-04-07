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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İneği kurtarmak için seferber oldular

İneği kurtarmak için seferber oldular

İneğin kurtarılma anları

( MUĞLA ) MUĞLA

Kurtarma Operasyonu Sizce 


- Muğla’nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen inek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Saatler süren kurtarma operasyonu sonucunda inek kuyudan sağ salim çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Kavakderesi caddesi üzerinde ot yemek için başıboş halde gezen inen metrelerce derinlikteki kuyuya düştü. Sahibinin bir türlü bulamadığı inek evinin yakınlarında bulunan kuyudan ses gelmesi üzerine kuyuda olduğunu gördü. Durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine haber veren ineğin sahibi çaresizce bekledi. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yaklaşık 2 saat süren inek kurtarma operasyonu başladı.
Kuyuya düşmüş olan inek kepçeye bağlanan halat ve perlon ile düştüğü kuyudan sapa sağlam çıkarıldı. (EA-OD-Y)
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