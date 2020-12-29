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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İndirimli tencere tabak için sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

İndirimli tencere tabak için sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

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Polis Koronavirüs Market Polis Ekipleri 

-Polisin uyarması
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Esenyurt'ta market zinciri önünde sosyal mesafesiz kuyruk İSTANBUL

- Esenyurt ucuz tencere tabak satıldığını duyan vatandaşlar bir market zincirinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıldığı market önüne gelen polis, vatandaşlara korona virüs salgın kurallarını hatırlatarak sırayı düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sık sık hatırlatılan sosyal mesafe kuralları Esenyurt'ta bir marketin açılışındaki ucuz tencere tabak haberi üzerine hiçe sayıldı. Marketin önüne gelen vatandaşlar ucuz ürünleri alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ihbarı üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri marketin önüne gitti. Vatandaşlara sosyal mesafe ve salgın kurallarını hatırlatan polis, sırayı düzene soktu. Sıra olduğu için uzakta olduğunu söyleyen bir vatandaş, indirimli tencere almak için beklediklerini ifade etti.
(MD-YM-
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