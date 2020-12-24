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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İncirlik Üssü'nde drone paniği

İncirlik Üssü'nde drone paniği

İncirlik Üssü’nün görüntüsü

İncirlik Akalan Emniyet Müdürlüğü Savaş Uçağı Saldırı 

-Kargo uçağının görüntüsü
-Kargo uçağının havalanması
-Hangarların görüntüsü
-3 F-16 uçağının hareketlenmesi
-Piste gelmeleri
-Arka arkaya uçmaları

( ADANA )- Adana’da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı üzerinde uçan ve paniğe neden olan drone bahçeye düştü- Polis droneyi incelemek için emniyet müdürlüğüne götürdü ADANA

- Adana’da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı üzerinde uçurulan bir drone paniğe neden oldu. Bir süre sonra bahçeye düşen drone incelenmek üzere emniyete götürüldü.Edinilen bilgiye göre, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı üzerinde ve çevresinde drone uçurulduğu ihbarı yapıldı. Üsse Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Bir süre sonra ise dronenin İncirlik Üssündeki bahçeye düştüğü belirlendi. Ekipler droneyi düştüğü yerden alıp incelemek üzere emniyete götürdü.Basit bir drone olduğu ve henüz sahibine ulaşılamadığı öğrenildi. Polis dronenin ne amaçla İncirlik Üssünde uçurulduğunu tespit etmeye çalışıyor. Dronede kayıtlı görüntüler varsa incelemeye alınacak.Bu arada bahçeye drone düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı hangardan çıkarak peş peşe havalandı.Yaklaşık 3 yıl önce Rus uyruklu bir kişi İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, zanlı drone ile üsse saldırı yapacağı iddiasıyla tutuklanmıştı.
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