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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İncirlik’te havaya ateş eden çocuklar paniğe neden oldu

İncirlik’te havaya ateş eden çocuklar paniğe neden oldu

Polisin üs komutanlığı etrafında arama yapması

Polis İncirlik Akalan Kurusıkı Tabanca Sevindik 

-Yakalanan çocuklar
-Çocukların götürülmesi
-Polisten genel ve detay görüntü

( ADANA ) -- Adana’da 10. Tanker Üs Komutanlığı yakınında 3 çocuğun silahla havaya ateş açması polisi alarma geçirdi- Gözaltına alınan çocuklar sevindikleri için havaya ateş ettiklerini söyledi ADANA

- Adana’da 10. Tanker Üs Komutanlığı yakınında 3 çocuğun havaya ateş açması polisi alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli nöbetçi askerler, üs yakınında silahla ateş açıldığını polise bildirdi. Bunun üzerine üs komutanlığının etrafında polis arama başlattı. Aramalara Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri de katıldı.
Yapılan aramalarda 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen şüpheliler A.A, M.A. ve A.Ü. gözaltına alındı. Zanlılardan birinin üzerinde şarjör ele geçiren ekipler, çevrede yaptıkları aramalarda da bir kurusıkı tabanca buldu. Çocuklar sevindikleri için havaya ateş açtıklarını söyledi.

Üç şüpheli daha sonra sorgulanmak üzere çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. (FKE-
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