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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İncirlik'te görevli Hava Pilot Yarbay'ın sır ölümü

İncirlik'te görevli Hava Pilot Yarbay'ın sır ölümü

İntihar ettiği ev

Adli Tıp İncirlik Karahisar Darbe Girişimi Adli Tıp Kurumu 

-İntihar etti kat
-Apartmanın genel detay görüntüsü
-Adli tıp görüntüsü
-Yarbay İlker Kara'nın fotoğrafı

( ADANA -ÖZEL)- FETÖ baskısından dolayı emekli olan ancak 15 Temmuz darbe girişiminden tekrar orduya dönen ve İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığında görevli Hava Pilot Yarbay İlker Kara, eşi tarafından yatak odasında iple tavana asılı olarak bulundu ADANA

- Fetullahçı Terör Ögütü'nün (FETÖ) baskısından dolayı emekli olan, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra orduya geri dönen ve İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığında görevli Hava Pilot Yarbay İlker Kara, eşi tarafından yatak odasında iple tavana asılı olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine balı Gürselpaşa Mahallesindeki bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre 9 Kasım günü sabah saatlerinde İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığında görevli Yarbay İlker Kara’yı eşi kemeriyle yatak odasında asılı halde buldu. İlker Kara’nın eşi, durumu hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Ancak hastaneye kaldırılan yarbay, hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Yarbay Kara'nın FETÖ’nün etkin olduğu dönemde baskılardan dolayı emekli olduğu, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devletin yaptığı çağrıyla göreve geri dönüş yaptığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Yarbay Kara'nın kısa süre önce devlet görevlisi yakın bir arkadaşının hayatını kaybetmesinden sonra büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.Yarbay Kara'nın cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Afyonkarahisar da toprağa verildi.

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