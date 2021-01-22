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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İncir ağacı Ocak ayında meyve verdi

İncir ağacı Ocak ayında meyve verdi

incir ağacından detay

Akkale 

-üzerindeki incir meyvelerinden detay
-Selçuk Saral ile röp.

( ÇANAKKALE -ÖZEL) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde bir incir ağacının Ocak ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı.Çan ilçesine bağlı Küçüktepe Köyü Camii yanındaki meydanda bulunan bir incir ağacı, kış ortasında meyve verdi.İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Selçuk Saral, “İstanbul’dan yeni taşındım Küçüktepe köyüne. Köyde gezerken ilginç bir olayla karşılaştım. Ocak ayında olmamıza rağmen incir ağacı meyve vermiş. Her zaman görebileceğimiz bir şey değil tabi. Bu gayet ilgimi çekti. Merak edip görmek isteyenleri köyümüze bu ağacı görmeye bekleriz. Görüyorsunuz incirleri bakın, Ocak ayı içindeyiz ve ağacın nerdeyse bütün dalları meyve vermiş şekilde. Her zaman görebileceğiniz bir şey değil tabi ki” dedi.

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