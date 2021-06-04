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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İnci kefalinin muhteşem zorlu yolculuğu devam ediyor

İnci kefalinin muhteşem zorlu yolculuğu devam ediyor

inci kefallerinin uçması

Ali İl Alışkanlık Ali Bal İnci Kefali Irak 

-balıklardan detay
-YYÜ Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile röp.
-Balıkların su altından görüntüsü
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van Gölü’nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine adeta uçarak göç eden inci kefalinin muhteşem zorlu yolculuğu devam ediyor.Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için tercih ettiği nehirlere zorlu göç yolculuğunda engelleri zıplayarak aşmasıyla ortaya çıkan görsel şöleni devam ediyor. Suyun akışının tersine doğru yüzdüğü ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı için ’uçan balık’ olarak da adlandırılan inci kefali, üremek için başlattığı yolculuğunu Van Gölü’ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor. Yumurta bırakmak için tatlı suya çıkan inci kefali balığının avlanması 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yasak.Van Yüzüncü Yıl (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “İçerisinde bulunduğumuz yıl pandemi dolayısıyla insanların evde hapis olduğu ve birçok alışkanlıklarını terk etmek zorunda kaldıkları bir yıl oldu. Kısıtlamanın bitmesi ile beraber insanların her yıl izledikleri inci kefali göçü ile hasretlerini giderme zamanında geldi. Artık insanlar Van Gölü etrafında dökülen derelerin etrafına özellikle Erciş'teki balık bendi ve Muradiye'deki balık bendinin kenarlarına giderek zıplayan inci kefalleri izleyip kapanma dönemindeki streslerini atmaya çalışıyor. İnsanlar adeta zıplayan inci kefalleri ne hasret kalmışçasına inci kefali ile buluştuğunu, inci kefalinin etrafında toplandığını görüyoruz. İşte bu bize inci kefalinin bölgedeki nasıl sosyal yapının çimentosu olduğunu, insanları bir araya getiren bir unsur olduğunu gösteriyor. Bu değerin devam etmesi için hepimizin elbirliği ile sahip çıkması gerekiyor” dedi.

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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