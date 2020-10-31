-Görevlinin İnci’yi sakinleştirme çabası -İnci’nin konuşmaları -İnci’nin damar yolunun açılması -Görevlinin İnci ile konuşması
( İZMİR -EK) İnci enkaz altında böyle kurtarılmayı bekledi: “Abla çok korkuyorum...Elimi tutar mısın?"- Kurtarma görevlisi bir yandan İnci’yi sakinleştirirken, diğer yandan damar yolu açarak ilk müdahaleyi enkaz altında böyle yaptı
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