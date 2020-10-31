-Görevlinin İnci’yi sakinleştirme çabası

-İnci’nin konuşmaları

-İnci’nin damar yolunun açılması

-Görevlinin İnci ile konuşması



( İZMİR ) İnci enkaz altında böyle kurtarılmayı bekledi: “Abla çok korkuyorum...Elimi tutar mısın?"- Kurtarma görevlisi bir yandan İnci’yi sakinleştirirken, diğer yandan damar yolu açarak ilk müdahaleyi enkaz altında böyle yaptı



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